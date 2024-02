Real Madrid : l’enfant terrible Iker Bravo fait mentir tout le monde

Il y a quelques semaines encore, lorsque le nom d’Iker Bravo était évoqué dans les médias madrilènes, c’était surtout pour des mauvaises raisons. Entre prestations décevantes, comportement et attitude douteux, expulsions et relégation du Real Madrid Castilla aux U19, celui qui est considéré comme un des plus gros talents espagnols était clairement dans une situation compliquée. Formé au FC Barcelone puis passé par Leverkusen, où il a même débuté en Bundesliga à 16 ans seulement, Bravo était très loin du niveau attendu. Il se disait même que les Merengues songeaient à casser son prêt, et à ne donc pas exercer cette option d’achat qui leur permettrait de le conserver sur la durée.

Si on utilise le passé, c’est parce que le joueur de 19 ans a réussi à mettre ses démons de côté et se relancer totalement. Depuis la mi-novembre et cette expulsion face aux U19 de Valladolid, moment où il était clairement dans une situation critique et où tout le monde en avait marre de lui, il a commencé à enchaîner les grosses prestations. Il a par exemple marqué face à Naples en Youth League fin novembre, et sur les 10 matchs disputés depuis, il a inscrit 8 buts, en plus d’avoir été particulièrement bon dans le jeu.

Le Real Madrid l’a menacé

Le joueur s’est-il tout simplement ressaisi par magie ? Comment a-t-il pu avoir ce déclic ? Comme l’a expliqué le quotidien Marca en décembre, le Real Madrid lui a tout simplement posé un ultimatum. « Tu as beaucoup de vêtements à Madrid ? », lui a ainsi demandé Alvaro Arbeloa, son coach, pour lui faire comprendre qu’il était fort probable qu’il doive préparer ses valises pour partir. Il faut dire que l’ancien latéral madrilène et coach des U19 a énormément misé sur lui et lui a donné des chances que beaucoup n’auraient pas eu. Iker Bravo lui a demandé une dernière opportunité, et il lui a promis qu’il allait changer d’état d’esprit et surtout, être meilleur sur le terrain. Et il n’a pas menti.

Des performances qui ne passent logiquement pas inaperçues, que ce soit dans les médias ou en interne. Ces dernières semaines, lorsque les journaux madrilènes évoquaient les plans d’avenir du Real Madrid, Iker Bravo était souvent mentionné aux côtés de Vinicius Junior, de Rodrygo et de Kylian Mbappé. Selon les informations de AS, plusieurs clubs de première division en Espagne et ailleurs en Europe ont déjà fait des offres pour le joueur et sont prêts à lui faire une place et du temps de jeu dans leur équipe première, ce qui s’annonce difficile à Madrid la saison prochaine. Le joueur se concentre pour l’instant sur le Real Madrid et donne sa priorité à son club actuel, rêvant de jouer sur la pelouse du Bernabéu…