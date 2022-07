Mercato : le PSG est en passe de se séparer de 2 nouveaux joueurs

La suite après cette publicité

Le PSG rame un peu dans son dégraissage. Comme beaucoup d'autres gros clubs à travers l'Europe, il faut dire. Pour l'instant, les têtes pensantes du champion de France ont ainsi du mal à placer leurs indésirables ailleurs. Principalement pour des raisons financières, puisque les joueurs en question ont des salaires qui sont souvent assez élevés, surtout par rapport à leur production sur le terrain lorsqu'ils ont l'opportunité de jouer.

Mais comme l'indiquent les médias italiens ce dimanche, il y en a deux qui sont déjà très proches de partir. Le premier, c'est Leandro Paredes. Voilà des semaines déjà qu'un intérêt prononcé de la Juventus existe, et les discussions entre les deux clubs vont bon train. Mais surtout, ce que nous apprend la Gazzetta dello Sport, c'est que l'Argentin a donné son feu vert à l'opération et dit oui à la Juventus.

Le Mondial en ligne de mire

Paredes souhaite être titulaire indiscutable en vue du Mondial et il sait qu'à Paris, ça ne sera a priori pas le cas. Le journal transalpin rajoute tout de même que l'accord entre Parisiens et Turinois n'est pas acté, notamment parce que ces derniers veulent un prêt sec, alors que les Parisiens veulent se défaire du joueur de façon définitive, notamment pour pouvoir utiliser ces fonds pour recruter.

Puis, il y a le dossier Wijnaldum. Comme expliqué plus tôt dans la semaine en exclusivité dans nos colonnes, ça négocie toujours entre la Roma et le PSG pour le milieu néerlandais. Le joueur, pas retenu pour le Trophée des Champions ce soir, fait le forcing pour rejoindre la capitale italienne selon le Corriere dello Sport. Les deux clubs doivent donc se mettre d'accord, mais tout indique que l'opération devrait se conclure par un départ, qui arrange bien les trois parties. Le dégraissage démarre enfin, en attendant de voir ce qui se passe avec d'autres éléments comme Idrissa Gueye et Layvin Kurzawa...