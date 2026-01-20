OM : la sortie tant attendue de De Zerbi sur Nwaneri

C’est la bombe du mercato aujourd’hui. En effet, selon nos informations, l’OM est sur le point de boucler le gros coup Ethan Nwaneri cet hiver. En effet, désireux de se renforcer dans l’entrejeu, les Phocéens ont coché le nom du jeune prodige de 18 ans d’Arsenal pour un prêt jusqu’en fin de saison. Considéré comme l’un des cracks qui représente l’avenir du football anglais, le joueur est capable d’évoluer en milieu offensif ou sur les ailes de l’attaque.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur cette rumeur et une chose est sûre, l’entraîneur italien n’a pas voulu se mouiller : «Nwaneri ? Je le connais, c’est un bon joueur. Mais sur le mercato, il faut demander à Longoria», a-t-il affirmé en conférence de presse. A suivre désormais mais ce dossier semble en tout cas s’accélérer en ce mardi.