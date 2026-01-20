Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue des Champions

OM : la sortie tant attendue de De Zerbi sur Nwaneri

Par Valentin Feuillette
1 min.

C’est la bombe du mercato aujourd’hui. En effet, selon nos informations, l’OM est sur le point de boucler le gros coup Ethan Nwaneri cet hiver. En effet, désireux de se renforcer dans l’entrejeu, les Phocéens ont coché le nom du jeune prodige de 18 ans d’Arsenal pour un prêt jusqu’en fin de saison. Considéré comme l’un des cracks qui représente l’avenir du football anglais, le joueur est capable d’évoluer en milieu offensif ou sur les ailes de l’attaque.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur cette rumeur et une chose est sûre, l’entraîneur italien n’a pas voulu se mouiller : «Nwaneri ? Je le connais, c’est un bon joueur. Mais sur le mercato, il faut demander à Longoria», a-t-il affirmé en conférence de presse. A suivre désormais mais ce dossier semble en tout cas s’accélérer en ce mardi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Arsenal
Marseille
Ethan Nwaneri

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Arsenal Logo Arsenal FC
Marseille Logo Marseille
Ethan Nwaneri Ethan Nwaneri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier