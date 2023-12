Nice : Youcef Atal sera jugé ce lundi

Depuis le 18 octobre dernier, Youcef Atal est suspendu par l’OGC Nice jusqu’à nouvel ordre. Quelques jours suite au début du conflit israélo-palestinien, le défenseur algérien avait posté une vidéo d’un imam palestinien appelant à la destruction d’Israël dans sa story Instagram. Et alors qu’il avait rapidement supprimé cette publication tout en présentant des excuses, le joueur de 27 ans avait finalement été rattrapé par plusieurs personnalités publiques qui n’avaient pas hésité à mettre leur grain de sel dans cette histoire.

Dès lors, l’affaire a fait l’objet d’une enquête judiciaire le 16 octobre dernier. Placé en garde à vue fin novembre, le joueur algérien avait été auditionné et avait finalement écopé d’un contrôle judiciaire ainsi que d’une interdiction de quitter le territoire pour provocation à la haine à raison de la religion. Et alors qu’il avait écopé d’une suspension de sept matches par la commission de discipline de la LFP, l’AFP nous apprend ce samedi que le vainqueur de la CAN 2019 sera jugé ce lundi par le Parquet de Nice pour provocation à la haine à raison de la religion.