AC Milan : Daniel Maldini, la gloire de mon père, la fierté de mon grand-père

À l'instar de la famille Gudjohnsen en Islande, la famille Maldini dispose d'une place de choix dans le football italien et plus particulièrement à Milan. Décédé il y a un peu plus de cinq ans, le grand-père Cesare Maldini a brillé en tant que défenseur que ce soit à Trieste ou au Torino, mais surtout à l'AC Milan où il aura disputé 398 matches (3 buts) entre 1954 et 1966. Il aura notamment remporté la première des sept Ligues des Champions des Rossoneri en 1963. Devenu ensuite coach, il aura dirigé l'AC Milan un an et aussi la sélection italienne entre 1996 et 1998 avec son fils dans ses rangs. Défenseur comme son père capable d'évoluer central comme latéral, Paolo Maldini est actuellement directeur sportif du club lombard et reste encore à ce jour le joueur le plus capé de l'histoire de l'AC Milan. Débutant à 17 ans en 1985, il disputera 902 matches (33 buts) avec le Diavolo jusqu'à sa retraite en 2009. Aussi capé à 126 reprises (7 buts) entre 1988 et 2002 avec l'Italie, il est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Long comme le bras, son palmarès est notamment composé de 5 Ligues des Champions (1989, 1990, 1994, 2003 et 2007) et 7 Serie A (1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999 et 2004). Un héritage lourd pour le jeune Daniel Maldini dont le frère Christian (25 ans) qui est défenseur central à Pro Sesto en Serie C n'a pas réussi à assumer. La mission s'annonce ardue, mais le milieu offensif est sur le bon chemin.

Après avoir fait ses différentes classes d'âge à l'AC Milan, Daniel Maldini a intégré le groupe professionnel tout doucement. Capable aussi d'évoluer comme ailier, celui qui est international italien U20 (2 capes) débute pour la première fois en professionnel juste avant la pandémie de Covid-19 avec une entrée dans les dernières secondes contre l'Hellas Vérone (1-1). Jouant très peu la saison dernière avec l'équipe première (9 apparitions), il connaîtra une blessure qui mettra fin à sa saison de manière précoce en février. La donne a néanmoins changé pour cet exercice 2021-2022. Le départ d'Hakan Çalhanoğlu fait qu'il est désormais en concurrence avec Junior Messias (30 ans) derrière le titulaire au poste de meneur de jeu, Brahim Díaz. Brillant, le joueur espagnol de 22 ans a idéalement débuté l'exercice avec 4 buts et 1 passe décisive en 7 matches. S'il sera compliqué de briguer une place de titulaire, Daniel Maldini a la place pour obtenir du temps de jeu. Avec des entrées contre Cagliari, la Juventus et même en Ligue des Champions contre Liverpool, il a enfin connu sa première titularisation en Serie A (il en avait eu 3 en Ligue Europa) face à La Spezia ce samedi. Au retour des vestiaires alors que le score était encore nul et vierge, il a inscrit son tout premier but suite à une passe de Pierre Kalulu et a participé à la victoire 2-1 de l'actuel leader de Serie A. 13 ans et 179 jours après le dernier but de son père Paolo (2008) et 60 ans et 22 jours après le dernier but de son grand-père Cesare (1961), Daniele Maldini a marqué avec l'AC Milan.

Une réalisation historique

Fier de sa prestation, Daniel Maldini a eu du mal à réaliser ce qu'il a réalisé après la rencontre : « une émotion indescriptible, je n'ai pas encore compris ce qu'il s'est passé. Mes débuts étaient un rêve, c'était un objectif que je m'étais fixé, maintenant nous espérons continuer comme ça. J'ai ressenti une forte émotion, mais mon père me rassure. » Fier de la prestation de son joueur, Stefano Pioli l'a félicité tout en pointant certaines choses à corriger : « il a de la technique, du talent et sait s'engager. Il peut faire plus en se démarquant lui-même. Aujourd'hui Bourabia s'est occupé de lui de près, il suffisait de s'éloigner de quelques mètres pour avoir plus de temps pour jouer son jeu. Cela peut nous donner des satisfactions à l'avenir. » Un samedi de fête pour le jeune Maldini qui ne cesse de franchir les étapes à vitesse grand V. Et cela n'a pas manqué d'alimenter la presse italienne. Sur sa Une aux célèbres pages roses, La Gazzetta dello Sport avait titré ceci : « Maldini pour toujours. Double fête pour le Milan. Daniel marque et Pioli est de nouveau en tête. »

De son côté, le Corriere dello Sport préférait rendre homme au regretté Cesare Maldini avec ce titre : « le petit-fils du diable a frappé ». Tuttosport met aussi en avant la "Maldynastie" : « Daniele Maldini marche sur les traces de son grand-père Cesare et de son père Paolo » tandis que le Quotidiano Sportivo entretient cette sensation de rêve avec « le conte de fées Maldini. » Les anciennes gloires de l'AC Milan telles que Franco Baresi, Demetrio Albertini, Andriy Shevchenko ou encore Clarence Seedorf l'ont également félicité sur les réseaux sociaux. Une folie médiatique dont le jeune et technique milieu offensif va devoir digérer. Habitué à une grande pression depuis le jeune âge, il ne sera pas trop déstabilisé. En tout cas, son coach Stefano Pioli a tenu à tempérer les choses en conférence de presse en évoquant le dimanche suivant ce but de Daniel Maldini : « c'était une journée normale. Nous avons fait un travail de récupération, en surmontant deux matchs importants et difficiles. » Si c'est le banc sur lequel il se dirige ce mardi pour le choc de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, Daniel Maldini pourrait avoir de nouveau sa chance. Quoi qu'il en soit, cette saison marque celle de l'affirmation pour le jeune fils de Paolo Maldini. Cesare Maldini doit être particulièrement fier de sa descendance.