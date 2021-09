La presse anglaise s'empare de la polémique Ronaldo-Fernandes, la dynastie Maldini enflamme l'Italie

La suite après cette publicité

Le penalty de la discorde à Manchester

À Manchester United, les penalties deviennent un problème majeur. Alors qu'Aston Villa filait vers la victoire, les Red Devils avaient une dernière chance de sauver le point du match nul. Mais le tir au but de Bruno Fernandes s'est envolé dans les travées d'Old Trafford. Ce manque de réussite a laissé un de ses compatriotes portugais perplexe : Cristiano Ronaldo. Ce dernier souhaitait se charger de la sentence. Pas sûr qu'il laisse de seconde chance. «Un penalty de Bruno qui met KO le boss Ole», constate le Daily Star. Du côté du Daily Mail, on se moque du tacticien norvégien après la polémique avec son homologue de Liverpool, Jürgen Klopp. «Tu disais que tu voulais un penalty Ole», peut-on lire dans les pages intérieurs. Le prochain penalty qu'obtiendront les Red Devils sera assurément scruté par la presse anglaise.

La dynastie Maldini en régence

S'il y a bien un nom que tout le monde respecte à Milan, c'est bien celui des Maldini. Sous les yeux de son père Paolo Maldini, Daniele Maldini a fait sa première apparition en championnat avec l'AC Milan. Des débuts réussis pour le minot de 19 ans avec un premier but. Il n'en fallait pas plus pour que la presse italienne s'enflamme : «Pour toujours», titre La Gazzetta dello Sport. Pour le Corriere, «le petit-fils du diable a frappé». Même constat du côté de Tuttosport, «Daniele Maldini marche sur les traces de son grand-père Cesare et de son père Paolo». Une belle histoire de famille.

Le Real inefficace

En Espagne, le Real Madrid a vu sa très belle série être stoppée par Villarreal. Bousculés par le sous-marin jaune, les Madrilènes ont dû se contenter d'un partage des points (0-0). Pour la première fois de la saison, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas su trouver le chemin des filets. Plus embêtant en revanche, la bande à Benzema n'a cadré qu'un seul tir sur 13 tentatives. «Panne d'électricité», résume Marca dans son édition du jour. Pas d'inquiétude néanmoins, le Real Madrid reste leader invaincu en Liga, en attendant la rencontre entre Grenade et Séville ce dimanche à 21h.