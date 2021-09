La réaction de Luuk de Jong à son arrivée au FC Barcelone

En toute fin de mercato estival, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée de Luuk de Jong (31 ans). Le Néerlandais rejoint les Blaugranas en prêt d’un an avec option d’achat, en provenance du Séville FC.

Il a marqué 19 buts et délivré 5 passes décisives en 94 apparitions avec le club andalou. Son recrutement compense le départ d’Antoine Griezmann, qui est retourné à l’Atlético de Madrid. De Jong a réagi à son arrivée en Catalogne sur Twitter : « plus qu'un club. Plus qu'un honneur. Visca el Barça ! » ”