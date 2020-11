PSG : l'affolante liste de blessés s'allonge et fait craindre le pire à Tuchel

La suite après cette publicité

Le onze de départ du Paris Saint-Germain contre Rennes samedi soir ne ressemblait en rien à celui que Thomas Tuchel rêverait de pouvoir aligner tous les weekends. Sévèrement handicapé par les blessures, l'effectif parisien est exploité tant bien que mal par le coach allemand qui a démarré en 4-3-3 avec Florenzi en ailier droit. Mais voilà, le sort s'est encore acharné sur le club francilien. Idrissa Gueye et Thilo Kehrer, qui faisait son retour côté droit, sont sortis avant la mi-temps, de nouveau touchés par des blessures musculaires. Puis c'est Florenzi qui est sorti à la pause, avant que Moise Kean cède sa place à l'heure de jeu.

En conférence de presse, Thomas Tuchel a donné des nouvelles de ses blessés du soir. « Alessandro (Florenzi, ndlr) n'est pas blessé, seulement très fatigué. Moise a pris beaucoup de coups. Il avait déjà des problèmes, mais on l'a utilisé parce qu'il a beaucoup donné durant les derniers matches physiquement, mais aussi à la finition. Physiquement c'était exceptionnel. J'espère que ce n’est pas trop sévère. (…) Pour Thilo c'est le pubis, ça veut dire que c'est grave ».

Tuchel est dépité

Dépité, le coach allemand ne berce pas vraiment dans l'optimisme en vue des prochaines échéances, alors que la trêve internationale, et les nombreux déplacements que cela génère pour les internationaux du PSG, arrive. « Bien sûr (que je suis inquiet, ndlr). Je ne sais pas si des joueurs vont revenir après la trêve internationale. Peut-être que quelques joueurs vont revenir avec des blessures, c'était comme ça après la dernière trêve. Maintenant, on a beaucoup de voyages, de matches, le coronavirus, des situations extraordinaires. C'est très compliqué. Le plan est pour moi que Draxler, Verratti et Icardi reprennent l'entraînement 3 jours avant Monaco. C'est le plan. Et voilà, on joue avec Leo Paredes. C'est son nom, c'est lui sur le terrain, mais il n'a fait que deux entraînements avec l'équipe et il doit jouer. Nous sommes dans un cercle très compliqué car on utilise des gars trop tôt, mais on n'a pas le choix. On doit attendre pour voir qui peut revenir contre Monaco et si tout le monde revient sans blessure après la trêve. »

L'infirmerie est donc pleine pour un long moment. Mais le PSG a-t-il quelque chose à se reprocher, dans la préparation physique ? Interrogé sur le sujet, Tuchel assure ne pas avoir de réponse. « Honnêtement je ne sais pas. On a fait,je pense, 8 matches en 22 jours, ça veut dire qu'on ne fait pas d'entraînements. On s'occupe seulement de récupérer, on joue toujours à 21h, on manque de jours pour récupérer, on a beaucoup de voyages, de matches à l'extérieur. (…) On joue vendredi à l'extérieur à Monaco, certains joueurs vont revenir jeudi après deux trois matches, dans des conditions différentes. C'est l'explication. » Nul doute que Tuchel va trembler en regardant les matches internationaux à venir !