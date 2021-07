PSG : Mauricio Pochettino apprécierait Jordan Henderson

Prolongera, prolongera pas ? Lié à Liverpool jusqu'à l'été 2023, Jordan Henderson (31 ans) n'a pas un avenir garanti dans la Mersey. The Athletic annonce que deux gros clubs européens observeraient la situation du milieu de terrain : le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. Cependant, le PSG serait plus avantagé que le club madrilène, qui est en attente de boucler le dossier d'un nouvel attaquant avant de se focaliser sur un autre renfort au milieu de terrain.

L'entraîneur argentin Mauricio Pochettino l'apprécierait particulièrement, lui qui l'a déjà affronté quand il était sur le banc de Tottenham, et souhaiterait l'aligner aux côtés du Néerlandais et son ancien coéquipier Georginio Wijnaldum. Quant à l'intérêt des Colchoneros, il pourrait être facilité par la bonne relation entre Henderson et Luis Suarez, qui se connaissent depuis le passage de l'Uruguayen à Anfield (2011-2014).