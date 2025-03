Le président du FC Rouen jette déjà l’éponge !

Iwan Postel et le FC Rouen, c’est déjà fini. Moins d’un an après sa prise de fonction, le dirigeant normand a annoncé, ce lundi, son départ à la fin du mois. En poste depuis le printemps 2024, celui qui souhaitait emmener le FC Rouen en Ligue des champions sous sept ans jette donc déjà l’éponge.

Le futur ex-président rouennais a expliqué qu’il aurait «aimé pouvoir aller encore plus loin et concrétiser toutes les ambitions que j’avais pour ce club, mais certains obstacles, indépendants de ma volonté, rendent cette tâche bien plus compliquée qu’elle ne devrait l’être». Pour rappel, le FCR pointe actuellement à la 9e place du Championnat National.