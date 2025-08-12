Glasgow Rangers : l’incroyable début de saison de Djeidi Gassama, l’ancien grand espoir du PSG

Grand espoir du Paris Saint-Germain il y a quelques années, Djeidi Gassama avait signé professionnel en juillet 2020. Brillant lors de la saison 2021/2022 où il avait crevé l’écran en Youth League avec 5 buts et 2 passes décisives en 8 matches ainsi qu’un quart de finale avec les Franciliens, le Franco-Mauritanien avait même eu l’honneur de débuter parmi les grands contre Montpellier (4-0) le 15 mai 2022. Après la rencontre, il savourait cette première entrée : «je suis très heureux d’avoir effectué mes premières minutes en professionnel avec mon club formateur, c’est important. Et je vais encore travailler pour aller chercher une autre chance. Ce que je ressens lors de mon entrée ? Je suis content, excité, j’ai envie de jouer. C’est une fierté, pour mes parents, mes amis qui me regardent.»

Pourtant, le joueur qui arrivait à un an de la fin de son contrat avait déjà de forts intérêts puisque le Sporting CP, le FC Bâle, Bruges, Southampton et le Borussia Monchengladbach étaient sur les rangs comme nous vous l’avons révélé. Bloqué par Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le natif de Nieleba Haouisse était alors prolongé pour mieux être prêté avec une expérience en Belgique du côté d’Eupen. Malheureusement cela s’est mal passé pour le principal intéressé qui n’a disputé que 19 rencontres pour 2 buts et 1 offrande. Cependant, à son retour, il n’était pas dans les plans du nouveau coach Luis Enrique et a dû se chercher un nouveau point de chute.

Des débuts parfaits

«A mon retour, le nouvel entraîneur n’a pas souhaité me conserver dans son projet. Je ne lui en n’ai pas voulu même si j’aurais bien aimé avoir ma chance dans la rotation d’effectif» a-t-il confié au site du PSG. Vendu pour 1 million d’euros à Sheffield Wednesday, il s’y est bien mieux adapté que dans le Plat Pays. Titulaire avec les Owls, il y a marqué 8 buts en 47 matches et en garde un bon souvenir : «plutôt satisfaisant, car il n’est jamais évident pour un jeune étranger de jouer autant dès son arrivée. Le rythme est très soutenu, car les arbitres laissent jouer le plus souvent possible et les supporters poussent tout le temps derrière leur équipe. À domicile comme à l’extérieur, c’est un régal de jouer en Angleterre. J’espère un jour découvrir la Premier League.»

Alors que son club faisait face à de gros problèmes financiers, étant même proche d’être racheté par John Textor, Djeidi Gassama a finalement été vendu pour 2,4 millions d’euros. Un choix payant puisqu’il marche sur l’eau sur la terre de légendes. Lancé dans le bain le 22 juillet dernier contre le Panathinaïkos lors d’un match aller du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions, Djeidi Gassama a parachevé le succès 2-0 des siens. Buteur en fin de rencontre, il ne pouvait pas cacher ses émotions : «le stade est immense ! C’était énorme. Je suis très, très, très heureux de jouer mes premières minutes à Ibrox, devant de grands fans, dans un grand stade. Quel début pour moi et pour le club aussi. Avant d’entrer en jeu, le coach m’a dit de rester sur le côté et, lorsque j’ai le ballon, de jouer un contre un et de faire ce que j’ai pensé avant. Quand j’ai reçu le ballon, je suis entré et j’ai vu le gardien avant de marquer.»

Un doublé retentissant contre Plzen

Buteur à l’aller mais aussi lors du match nul 1-1 au retour en Grèce, Djeidi Gassama a su soigner ses débuts et a ainsi été récompensé par une place de titulaire en championnat contre Motherwell (1-1). Moins en vue lors de ce match, il a cependant parfaitement réagi en Ligue des Champions. Contre le Viktoria Plzen pour le 3e tour préliminaire, il s’est distingué d’un sublime doublé pour permettre à son équipe de gagner 3-0. Une belle option avant le match retour prévu ce mardi à 19h. Son coach Russell Martin l’a félicité tout en expliquant qu’il attendait la même constance en championnat et dans des matches plus confidentiels : «Oliver (Antman ndlr) et Djeidi sont des jeunes joueurs passionnants. C’est un plaisir de jouer avec eux. C’est bien que nous les ayons accueillis et ils continueront à grandir.»

«Il faut toujours avoir cette motivation. C’est facile d’avoir cela pour les matches européens et les matchs du Old Firm (face au Celtic ndlr) mais il faut aussi l’avoir pour chaque match de championnat, car il n’y a pas de matchs faciles. Nous devons également améliorer notre niveau là-bas. Ce ne sera pas facile au match retour contre Plzen mais nous voulons terminer le travail, car ce n’est pas terminé», a-t-il déclaré. Il est vrai que les Rangers ont débuté le championnat par deux nuls avec le 1-1 contre Dundee FC samedi où Djeidi Gassama a su éviter la défaite aux siens en fin de partie. En effet, il avait provoqué le penalty transformé par James Tavernier. Loin du PSG, Djeidi Gassama est en train de prendre une autre dimension en Écosse.