Paris FC : la réaction de Stéphane Gilli à la rumeur Ciro Immobile

Comme évoqué par la presse italienne vendredi, Ciro Immobile (35 ans) devrait être le fameux "grand attaquant" recherché par le Paris FC. Le Soulier d’Or 2020 (36 buts avec la Lazio) est proche de s’engager avec le promu après une première partie de saison quasi blanche avec Bologne (6 matchs de Serie A, 0 but). Avant le choc face à l’OM ce samedi, l’entraîneur parisien Stéphane Gilli a réagi à cette information.

« Immobile ? C’est un attaquant qui met des buts, qui joue à Bologne, c’est un très bon joueur, souligne Gilli, blagueur. Il y a beaucoup de choses dans la presse, ce n’est pas un secret de savoir les profils qu’on cherche : un attaquant capable de marquer des buts. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise (rires) ? Je ne peux pas vous répondre. Je peux parler de mes joueurs, mais pas de ceux qui ne sont pas les miens encore. Si je le souhaite (Immobile), mais qu’il est encore trop tôt pour dire que c’est un joueur du Paris FC ? J’aime bien votre propos, mais ça reste votre propos. »