Belgique-Angleterre : les compositions officielles

Qui pour rejoindre la France au final 4 ? A l'occasion de la 5e journée de la Ligue des nations, la Belgique et l'Angleterre vont croiser le fer pour tenter de s'adjuger la tête du groupe 2 (20h45, à suivre en direct sur notre site). Une victoire belge et c'en serait fini des espoirs anglais et danois. Mais en cas de succès des Three Lions, le suspense serait entretenu jusqu'à l'ultime journée, mercredi.

Au stade Roi Baudouin de Bruxelles, les Diables Rouges de Roberto Martinez se présentent en 3-4-3 avec Courtois dans le but. Une défense centrale composée d'Alderweireld, Denayer et Vertonghen. Alors que Meunier et Thorgan Hazard devront animer les couloirs autour du double pivot Witsel-Tielemans au milieu. Enfin, le trio De Bruyne, Lukaku et Mertens mènera le front de l'attaque. Pour l'Angleterre, Gareth Southgate propose lui aussi un schéma tactique en 3-4-3. Pickford, le gardien d'Everton, gardera le but. En charnière, on retrouve le trio Walker, Dier et Mings, avec Trippier et Chilwell pour animer les couloirs et Henderson et Rice au milieu. Mount, Kane et Grealish formeront quant à eux l'attaque britannique.

Les compositions officielles :

Belgique (3-4-3) : Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Meunier, Witsel, Tielemans, Hazard - Mertens, De Bruyne, Lukaku

Angleterre (3-4-3) : Pickford - Mings, Dier, Walker - Trippier, Rice, Henderson, Chilwell - Grealish, Kane, Mount