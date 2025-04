LdC : la réponse cash de Luis Enrique sur le futur adversaire du PSG

Soulagé après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Interrogé sur le futur adversaire du club de la capitale - à savoir le Real Madrid ou Arsenal qui s’affrontent ce mercredi soir - le technicien espagnol a assuré qu’il n’avait aucune préférence.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas d’adversaire préféré. Je vais profiter du match, avec une petite bière. Demain, je me préparerai un dîner et regarderai le match Real Madrid-Arsenal en toute tranquillité. Ce sera particulier, quoi qu’il arrive, avec un club anglais ou espagnol». Pour rappel, Arsenal s’est imposé 3 buts à 0 lors du match aller et devra terminer le travail du côté de Bernabeu…