Le RC Lens en passe de s’offrir Allan Saint-Maximin !

Leader de Ligue 1 en attendant le choc entre le PSG et Strasbourg, le RC Lens réalise, jusqu’alors, une saison parfaite. Sous la houlette de Pierre Sage, le club nordiste impressionne week-end après week-end et tient, pour l’instant, tête à l’ogre parisien. Bien décidé à lutter jusqu’au bout, le RCL espère ainsi profiter de ce mercato hivernal pour rester compétitif.

Dans cette optique et selon nos dernières informations, la direction lensoise vient de boucler un très joli coup. En effet, les Sang et Or vont accueillir Allan Saint-Maximin, passé par Newcastle et libre de tout contrat depuis son départ du Club América. Arrivé à Mexico à l’été 2025 avec l’ambition de relancer sa carrière, l’ailier français avait finalement vécu une expérience douloureuse.

Accord trouvé entre Lens et Allan Saint-Maximin

Malgré un temps de jeu conséquent (16 matches, 3 buts), le contexte extra-sportif a fortement pesé dans sa décision. Libre de choisir son nouveau club, Saint-Maximin a donc finalement opté pour le projet lensois et nous pouvons affirmer qu’un accord a d’ores et déjà été trouvé entre le joueur et le RCL.

Un nouveau très joli coup réalisé par les hautes sphères de Lens, qui va donc renforcer sa ligne d’attaque avec un ailier habitué aux joutes du championnat de France. Passé par Saint-Etienne, Monaco ou encore l’OGC Nice, Allan Saint-Maximin va lui avoir une occasion en or de relancer sa carrière dans un collectif déjà parfaitement huilé.