Menu Rechercher
Commenter 37
Exclu FM Ligue 1

Le RC Lens en passe de s’offrir Allan Saint-Maximin !

Libre depuis son départ du Club América, Allan Saint-Maximin est en passe de faire son retour en France. Selon nos informations, l’attaquant de 28 ans va s’engager avec le RC Lens.

Par Santi Aouna - Josué Cassé
1 min.
Allan Saint-Maximin sous les couleurs de Newcastle maxppp

Leader de Ligue 1 en attendant le choc entre le PSG et Strasbourg, le RC Lens réalise, jusqu’alors, une saison parfaite. Sous la houlette de Pierre Sage, le club nordiste impressionne week-end après week-end et tient, pour l’instant, tête à l’ogre parisien. Bien décidé à lutter jusqu’au bout, le RCL espère ainsi profiter de ce mercato hivernal pour rester compétitif.

La suite après cette publicité

Dans cette optique et selon nos dernières informations, la direction lensoise vient de boucler un très joli coup. En effet, les Sang et Or vont accueillir Allan Saint-Maximin, passé par Newcastle et libre de tout contrat depuis son départ du Club América. Arrivé à Mexico à l’été 2025 avec l’ambition de relancer sa carrière, l’ailier français avait finalement vécu une expérience douloureuse.

Accord trouvé entre Lens et Allan Saint-Maximin

Malgré un temps de jeu conséquent (16 matches, 3 buts), le contexte extra-sportif a fortement pesé dans sa décision. Libre de choisir son nouveau club, Saint-Maximin a donc finalement opté pour le projet lensois et nous pouvons affirmer qu’un accord a d’ores et déjà été trouvé entre le joueur et le RCL.

La suite après cette publicité
Santi Aouna
🚨🔴🟡🇫🇷 #Ligue1 |

🔐 Accord trouvé entre le RC Lens et Allan Saint-Maximin
Voir sur X

Un nouveau très joli coup réalisé par les hautes sphères de Lens, qui va donc renforcer sa ligne d’attaque avec un ailier habitué aux joutes du championnat de France. Passé par Saint-Etienne, Monaco ou encore l’OGC Nice, Allan Saint-Maximin va lui avoir une occasion en or de relancer sa carrière dans un collectif déjà parfaitement huilé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (37)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Allan Saint-Maximin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier