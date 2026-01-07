Chelsea : Liam Rosenior aurait déjà demandé un joueur de Strasbourg

C’est un tout nouveau challenge qui s’offre à Rosenior, récemment nommé nouvel entraîneur de Chelsea. Une arrivée à Stamford Bridge marquée par la polémique, et pour diverses raisons. D’abord, côté Strasbourg, on l’a logiquement mauvaise de voir l’entraîneur quitter le club pour rejoindre le vaisseau mère en plein milieu de saison, et les critiques concernant la multipropriété dans le foot sont revenues sur le devant de la scène. Du côté de Londres, beaucoup de consultants ont affiché leur scepticisme quant à la nomination du coach, peu expérimenté, et qui arrive dans un contexte compliqué, avec une direction qui n’hésite pas à se mêler des choix de ses entraîneurs et une politique mercato peut-être pas idéale. Autant dire que Rosenior ne fait pas l’unanimité et qu’il va donc devoir faire ses preuves, avec un derby contre Fulham dès ce soir.

Et selon le média sud-américain DirecTV Sports, diffuseur de nombreuses compétitions sur tout le continent américain dont la Ligue 1, Liam Rosenior a déjà demandé un joueur à la direction de Chelsea. Il s’agit, sans trop de surprises, de Valentin Barco, la pépite argentine du Racing. Le média précise qu’il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour conclure l’opération - dans le cas où la direction de Chelsea accepte - puisque BlueCo devait négocier le transfert avec… BlueCo. Avec 22 rencontres pour 2 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le latéral repositionné milieu axial est un des tauliers de Strasbourg et son départ serait évidemment une grosse perte. Pour rappel, les Alsaciens avaient levé l’option d’achat de l’Argentin pour 10 millions d’euros l’été dernier, et devraient au moins se consoler en faisant une belle plus-value…