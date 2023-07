Lautaro Martinez fracasse Romelu Lukaku !

La suite après cette publicité

Anciens coéquipiers à l’Inter, Romelu Lukaku et Lautaro Martinez sont désormais plus éloignés que jamais. Pourtant, leur duo a fait les beaux jours des Nerazzurri, en démontre le titre de champion d’Italie en 2020-2021 sous les ordres d’Antonio Conte. Après avoir quitté Milan pour Londres en rejoignant Chelsea, l’attaquant belge avait signé son retour l’été dernier. De nouveau chez les Blues, Romelu Lukaku est sur le départ. Mais cette fois-ci, le buteur de 30 ans ne reviendra pas en terre milanaise. Discussions avec la Juventus, comportements étranges vis-à-vis de ces anciens partenaires et de son ancien club, l’ex-attaquant de Manchester United semble parfois à contre-sens.

Pour la Gazzetta, Lautaro Martinez s’est exprimé au sujet de son ancien coéquipier. «La saga Lukaku ? J’ai été déçu par Romelu, c’est la vérité. J’ai essayé de l’appeler, ces derniers jours de chaos, mais il ne m’a jamais répondu, comme il l’a fait avec mes autres coéquipiers. Après toutes ces années et beaucoup de choses vécues ensembles… J’étais déçu. Mais bon, c’est son choix. Je lui souhaite le meilleur», raconte tristement l’attaquant argentin, désormais seul leader de l’attaque de l’Inter. Actuellement bloqué à Chelsea, Romelu Lukaku a réussi l’exploit de se mettre tout le monde à dos. Reste à savoir quel club voudra bien miser sur le Belge, qui ne parvient toujours pas malgré les années à trouver chaussure à son pied.

