Une énorme polémique éclate avant Cameroun-Maroc

Ce soir à 20 heures, Rabat sera plus que jamais la capitale du Maroc. Dans le stade du Prince Moulay Abdellah, les Lions de l’Atlas vont défier le Cameroun en 1/4 de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Un choc qui sent déjà la poudre puisqu’une polémique a éclaté avant le coup d’envoi officiel. La désignation du corps arbitral a été au centre des débats et des discussions. Pour la faire courte, la Fédération royale marocaine de football a réclamé un changement d’arbitres auprès de la Confédération Africaine de Football. En effet, elle n’a pas été convaincu par la désignation de l’Égyptien Amin Omar d’après les informations publiées par Sport News Africa, tout comme celle de l’Algérien Mustapha Ghorbal à la VAR.

La suite après cette publicité

Après des heures de tergiversations, la CAF a finalement accédé à la demande des Marocains. Hier, à la veille du match, c’est donc le Mauritanien Dahane Beida qui a été choisi pour officier. Une annonce tardive, puisque les désignations sont habituellement faites bien avant, qui met le feu en coulisses. SNA précise que le Maroc n’a pas «alerté la Fédération camerounaise ulcérée en apprenant la nouvelle par les réseaux sociaux» avant d’ajouter : «curieusement, la CAF a également nommé pour la cinquième fois de suite pour un match du Maroc à cette CAN 2025, le même assesseur VAR, le Congolais René Daniel Louzaya. Si un arbitre algérien était également attendu à la VAR, il n’en sera d’ailleurs rien ; le choix était jugé hors de propos par le Maroc eu égard aux tensions entre les deux pays.»

La suite après cette publicité

Un choix très discuté

Sport News Africa conclut ainsi : «ces changements de dernière minute ont fortement courroucé les décideurs de la Fecafoot, principalement son président, Samuel Eto’o, qui a d’ailleurs été joint dans ses récriminations par son homologue du Nigeria, Ibrahim Musa Gusau. Les prochaines heures risquent d’être très tendues avant les quarts tant attendus…» Au pays, cette annonce passe très mal auprès du site Actu Cameroun. «Le président de la Fédération marocaine de football remporte son bras de fer face à Samuel Eto’o. La décision de la CAF intervient après de chaudes discussions en coulisses entre Samuel Eto’o, président de la Fecafoot et Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération marocaine de football. Les deux camps ont tenté d’influencer le choix de l’arbitre central. Préalablement, ce match choc des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025 devait être dirigé par l’arbitre égyptien Amin Mohamed Omar.»

Actu Cameroun poursuit : «une option qui visiblement n’a pas convaincu Fouzi Lekjaa. Aussi, le président de la Fédération camerounaise de football s’y est opposé, estimant "qu’une sélection ne devait pas être arbitrée par un officiel issu de la même zone géographique, plaidant pour un changement afin de garantir une neutralité totale". Cette contestation a conduit l’instance faitière du football continental à revoir sa copie, mais l’issue n’a pas été celle espérée par le camp camerounais. Le nouvel arbitre désigné va finalement dans le sens des souhaits du président de la Fédération royale marocaine de football.» Le média camerounais termine en assurant qu’un «fiasco arbitral se pointe à l’horizon».

La suite après cette publicité

Le Cameroun l’a mauvaise

Cité par la publication locale, le journaliste Anthony Pla a commenté ces changements polémiques. « Il y a des tensions dans le comité des arbitres de la CAF. C’est pourquoi il y a des retards dans la nomination des officiels pour les quarts de finale de la CAN. L’évaluateur VAR nommé doit le faire pour la 5e fois d’affilée sur les matches du Maroc. Il s’agit du Congolais René Daniel Louzaya. Va-t-il changer aussi ? Tout ceci vient nous gâcher la fête et ternit énormément l’image du Football Africain.» Afrik Foot est aussi indigné.«À la veille du quart de finale très attendu de la CAN 2025 entre le Maroc et le Cameroun, la désignation des arbitres a provoqué une vive polémique. En cause : un retard inhabituel dans l’annonce officielle du corps arbitral, mais aussi certains choix qui ont suscité interrogations et tensions, aussi bien du côté marocain qu’au sein même de la Confédération africaine de football, et par extension au Cameroun.»

AF ajoute «la désignation d’Amin Omar et de Ghorbal ont cristallisé les critiques. Sur les réseaux sociaux, plusieurs pages de supporters marocains ont dénoncé un choix jugé “sensible”. L’association d’un arbitre central égyptien et d’un VAR algérien était perçue par certains comme maladroite, voire inquiétante, compte tenu de la rivalité avec l’Algérie d’une part et d’autre part des précédents douloureux impliquant des officiels égyptiens lors de matches du Maroc. Mais les choses ont évolué au cours d’une soirée agitée. La Fédération marocaine de football (FRMF) a notamment déposé une réclamation auprès de la CAF, déplorant d’abord l’absence d’information sur les arbitres à 24 heures du coup d’envoi, puis dans un second temps leur identité.» En Algérie aussi cet épisode fait jaser, puisque c’est l’arbitre algérien Mustapha Ghorbal qui devait être initialement en charge de la VAR. La Gazzette du Fennec a écrit d’ailleurs que «Lekjaa remporte son bras de fer face à Eto’o». Mais aussi face à la CAF, qui a fait un choix très discuté depuis hier.