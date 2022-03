Coutinho devra faire des efforts financiers s'il veut rester à Aston Villa

«Lorsque Phil est heureux et à l'aise, nous savons tous que nous avons affaire à un talent de classe mondiale.» C'est ainsi que Steven Gerrard, manager d'Aston Villa, parle de son ancien coéquipier chez les Reds et désormais joueur sous ses ordres, Philippe Coutinho, qui a débarqué en prêt en provenance du FC Barcelone. Le Brésilien semble revivre depuis son retour en Premier League et le club de Birmingham souhaite le conserver à l'issue de la saison.

La suite après cette publicité

Les Villans ont inclus une option d'achat de 40M€ avec le Barça. Une somme que le club serait en mesure de dépenser. Cependant, l'ancien joueur de l'Inter Milan touche actuellement 576 000€ par semaine (!!) et le club entrainé par "Stevie G" ne prend en compte que 25% de ce montant. The Telegraph croit savoir que le club anglais pourrait tenter de se faire prêter une seconde fois Coutinho la saison prochaine, mais la fin de son contrat arrivant en 2023 pourrait compliquer les choses. Le joueur, s'il souhaite continuer dans la ville des Peaky Blinders devra donc consentir à une diminution de ses émoluments.