L'AC Milan cible Divock Origi

Arrivant en fin de contrat avec Liverpool à l'issue de la saison après quasiment huit ans sous les couleurs des Reds, Divock Origi (26 ans) va pouvoir donner une autre tournure à sa carrière. L'attaquant international belge (31 capes, 3 buts) qui a gagné la Ligue des Champions 2019 et la Premier League 2020, serait en discussions avec une formation italienne.

Selon La Gazetta dello Sport, les premiers contacts auraient été pris entre l'AC Milan et Divock Origi. Séduit par la situation du joueur et par son expérience, l'AC Milan est bien décidée à passer à l'attaque. Le natif d'Oostende vit une saison compliquée malgré une belle efficacité sur son faible temps de jeu (14 apparitions, 5 buts et 3 offrandes).