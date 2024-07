OM : Alexis Sánchez est chaud pour revenir

Le passage d’Alexis Sánchez à l’Olympique de Marseille, durant la saison 2022-2023, avait été grandement salué par les supporters olympiens. Le Chilien avait inscrit 18 buts et délivré trois passes décisives en 44 matchs, toutes compétitions confondues. Sa combativité et son leadership avaient été loués par les suiveurs du club phocéen, qui n’ont pas compris son départ gratuit pour l’Inter Milan. Libre de tout contrat aujourd’hui, le joueur de 35 ans pourrait faire son retour à l’Orange Vélodrome.

D’après les informations de l’Équipe, l’OM a renoué le contact avec le natif de Tocopilla, qui ne serait pas contre l’idée de revenir à Marseille. Il souhaite d’abord évaluer l’offre marseillaise, ainsi que celle d’Udinese, le club qui lui a permis de se révéler à la face du monde, entre 2006 et 2011. Reste à voir si la direction olympienne arrivera à le convaincre de revenir, puisqu’elle avait laissé filtrer une baisse de forme de sa part et une demande d’augmentation de salaire, pour préparer les supporters à son départ. Le club était à ce moment-là en négociation avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le cas du Gabonais, pisté par le club saoudien d’Al-Shabab, sera sans doute dans la balance pour savoir si un retour d’Alexis Sánchez est possible ou non.