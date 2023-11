Liverpool : la belle montée en puissance de Darwin Nuñez

En un an, Jürgen Klopp a perdu son trio magique. En 2022, Sadio Mané a rejoint le Bayern Munich, qu’il a déjà quitté pour signer à Al-Nassr. Un an plus tard, c’est Roberto Firmino, qui était moins utilisé, qui a filé libre à Al-Ahli en Arabie saoudite. Mohamed Salah pourrait suivre l’exemple de ses deux anciens coéquipiers, lui qui est dragué par la Saudi Pro League depuis plusieurs mois. Mais les pensionnaires d’Anfield ont de la ressource. L’an dernier, ils ont misé sur Darwin Nuñez, excellent sous le maillot de Benfica.

La suite après cette publicité

Après une belle année conclue avec 32 buts et 4 assists en 40 apparitions toutes compétitions confondues (32 titularisations), l’Uruguayen a posé ses valises chez les Reds. Ces derniers ont mis 75 millions d’euros sur la table pour s’attacher ses services. C’est le même prix qu’un certain Erling Haaland, arrivé la même saison et auquel on l’a comparé. Mais sa première année en Angleterre n’a pas totalement été à la hauteur des attentes. Il a terminé la saison avec 15 réalisations et 4 assists en 42 apparitions, dont 26 titularisations. Il faut rappeler qu’il a manqué trois rencontres après avoir asséné un coup de tête au défenseur de Crystal Palace, Joachim Andersen.

À lire

Liverpool : Luis Diaz sort du silence après l’enlèvement de son père

Une saison 2 très attendue

Il a également fait les frais de la forte concurrence au sein du club de la Mersey. Après une saison d’apprentissage et de découverte, Liverpool espérait que l’ancien joueur de Benfica serait plus à son avantage. Pour repartir du bon pied, l’Uruguayen a décidé de troquer son n°27 contre le 9. Liverpool a d’ailleurs précisé à ce sujet : « les supporters qui ont déjà acheté de nouveaux maillots domicile et extérieur 2023-24 imprimés avec le nom "Darwin" et le numéro "27 " seront personnellement remboursés par Nunez avec un échange similaire pour un maillot "Darwin 9".»

La suite après cette publicité

Un beau geste de la part du footballeur, qui a démarré la saison dans la peau d’un remplaçant. Entré en jeu face à Chelsea et Bournemouth, il a ouvert son compteur but dès la troisième journée avec un doublé face à Newcastle le 27 août. Il a fallu attendre le 21 septembre pour qu’il trouve à nouveau la mire. C’était en Ligue Europa face à LASK. Il a récidivé trois jours plus tard en Premier League face à West Ham. Muet durant quatre rencontres en club, il a été buteur face à Toulouse puis contre Nottingham Forest ce week-end.

Des progrès à réaliser malgré des qualités évidentes

Le joueur, qui totalise pour le moment 4 assists en 11 matches toutes compétitions confondues, dont 7 titularisations, a marqué 6 buts en club (il reste aussi sur 2 buts lors de ses 2 dernières sélections, ndlr). Il affiche les mêmes temps de passage que l’an dernier au même stade puisqu’il totalisait 6 buts. Il ne fait pas mieux, ni moins bien. Les supporters comme les observateurs ne sont toujours pas indulgents. En témoigne son gros raté face à Toulouse, qui lui a valu les critiques des fans des Reds.

La suite après cette publicité

Mais le joueur, sous contrat jusqu’en 2027, a le soutien de Jürgen Klopp. L’Allemand a assuré qu’il s’en fichait du raté de son poulain. Depuis un an, le coach de Liverpool multiplie les sorties médiatiques pour défendre l’Uruguayen, en expliquant qu’il ne calcule pas le nombre de buts et qu’il croit en lui. Un discours qui doit faire chaud au cœur de Darwin Nuñez. Un joueur qui a des qualités évidentes comme sa vitesse ou sa puissance physique mais qui doit encore progresser dans la finition et l’efficacité. C’était l’un de ses points forts à Benfica. À lui de montrer à Liverpool qu’il est un vrai tueur dans la surface. Bournemouth, qu’il affrontera le 1er novembre en League Cup, peut se méfier.