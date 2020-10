Cicinho taille l'attitude de Gabriel Heinze à l'AS Roma

Dans une carrière, il y a des coéquipiers qui marquent, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Si certains restent amis après leur retraite sportive, d'autres ne gardent pas d'excellents souvenirs. Comme Cicinho, qui n'a pas vraiment apprécié côtoyer Gabriel Heinze, son coéquipier à l'AS Roma en 2011-2012.

Le Brésilien a eu des mots durs pour son ancien partenaire argentin, sur l'antenne de la chaîne de télévision brésilienne SBT : « à Rome, après un mois, il a dit que Totti ne devait plus être capitaine. Après avoir dit ça, il n'a joué que deux fois. À Rome, vous ne pouvez pas parler comme ça de Totti. À Rome, en tant que joueur, il n'était pas bien vu, ni par les Italiens, ni par les Brésiliens. Et quelques Argentins, comme [Pablo] Osvaldo, avaient quelques réserves à son égard ». On peut comprendre pourquoi l'ancien de l'OM a donc décidé de quitter la capitale italienne après seulement un an, pour retourner en Argentine.