Yaya Touré a refusé un poste en Angleterre

Après une belle carrière de joueur, Yaya Touré souhaite à présent devenir entraîneur. L'ancien joueur du Barça et de Manchester City dirige d'ailleurs l'équipe U16 de Tottenham depuis le mois d'août.

La suite après cette publicité

Mais The Sun révèle que Wigan souhaitait l'accueillir suite au départ de Leam Richardson, limogé récemment. Mais le média anglais explique que Yaya Touré, qui veut devenir manager à l'avenir, se sent bien chez les Spurs et qu'il ne compte pas rejoindre l'écurie qui est très mal classée en Championship.