Musiala au cœur d’une bataille Barça-Real, le feuilleton Rashford sème le chaos à Manchester United

Clásico en vue pour Musiala

Coup dur pour le Real qui pourrait perdre la bataille dans le dossier Alphonso Davies. Le latéral gauche pourrait finalement prolonger comme l’indique Sport sur son site. Mais pour se consoler, le média espagnol indique que le Real compte se rabattre sur Jamal Musiala. La star allemande n’a toujours pas prolongé, ce qui met en état d’alerte les plus gros clubs européens. En plus de Manchester City, le nom du Barça est cité alors que le joueur a récemment dragué les Catalans. Au Bayern, on va évidemment tout faire pour régler les points de désaccord qui sont le salaire, la durée du contrat et l’inclusion d’une clause de sortie pour Musiala.

La sortie d’Amorim enflamme l’Angleterre

Les conséquences de la sortie médiatique de Marcus Rashford sur un nouveau challenge à relever se font encore sentir. Interrogé de nouveau sur le sujet, Ruben Amorim a «critiqué le camp de Marcus», comme le placarde The Sun ce mardi. « C’est une situation difficile. Je comprends que ces joueurs ont beaucoup de gens autour d’eux, qui font des choix qui ne sont pas la première idée du joueur. Je suis toujours là pour aider Marcus en tant que joueur. Je dois faire ce que j’ai à faire. Ils ont choisi de faire l’interview car il ne s’agit pas seulement de Marcus. Je comprends cela », a-t-il déclaré. Le Daily Star résume cette déclaration en mettant au pluriel les « décisions de Rash ». Il semblerait en tout cas que le nouvel entraîneur de Manchester United compte sur son joueur. Reste à savoir si le coach portugais justifiera cette prise de parole par des actes. On rappelle que l’Anglais a été écarté lors des 3 dernières rencontres.

Longue absence pour Saka

Outre-Manche, il est aussi question de la blessure de Bukayo Saka comme le relaye le Daily Mirror qui partage la douleur de l’Anglais. Le verdict est tombé. Bukayo Saka risque deux mois d’absence en raison d’une déchirure des ischio-jambiers. L’absence de Saka jusqu’au moins fin février est un coup dur pour Mikel Arteta, même si l’on craignait que l’ailier ne soit mis à l’écart encore plus longtemps. On le sait, le Boxing Day où le titre se joue généralement arrive, et pour Arsenal, aborder cette période sans sa star est un défi compliqué. Le Daily Mail relaye aussi l’absence longue durée du joueur. C’est un coup dur évidemment pour la star anglaise de 23 ans qui n’avait manqué que sept matchs en trois saisons et demie avant de s’effondrer face à Crystal Palace.