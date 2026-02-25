Atalanta - Borussia Dortmund : les compositions officielles
Ce mercredi, c’est la fin des barrages retour de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un joli duel entre l’Atalanta et le Borussia Dortmund. Le match aller s’était conclu sur un succès 2-0 des Allemands. À domicile, la Dea s’articule dans un 3-4-2-1 avec Marco Carnesecchi dans les cages derrière Isak Hien, Giorgio Scalvini et Sead Kolasinac. Le milieu de terrain est assuré par Marten de Roon et Mario Pasalic avec Davide Zappacosta et Lorenzo Bernasconi sur les ailes. Devant, Gianluca Scamacca est soutenu par Lazar Samardzic et Nicola Zalewski
De leur côté, les Allemands s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Gregor Kobel qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Waldemar Anton, Emre Can et Ramy Bensebaini tandis que Julian Ryerson et Daniel Svensson officient comme pistons. Jobe Bellingham et Florian Nmecha composent l’entrejeu. En pointe, Serhou Guirassy est soutenu par Maximilian Beier et Julian Brandt.
Les compositions :
Atalanta : Carnesecchi - Hien, Scalvini, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi - Samardzic, Zalewski - Scamacca
Borussia Dortmund : Kobel - Anton, Can, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy
Suivez les barrages de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer