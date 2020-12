PSG : Thomas Tuchel a tranché pour son avenir

Le football et son univers impitoyable. Porté aux cieux en août dernier après avoir tout raflé avec le PSG sur la scène hexagonale puis chuté en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0)? thomas Tuchel est désormais balloté par les médias et sa direction. Depuis plusieurs semaines, les choix de l'entraîneur allemand sont clairement remis en cause aussi bien au sein du club parisien que par les médias. Pire, les divergences d'opinions se sont multipliées ces dernières semaines avec le directeur sportif Leonardo.

Avec déjà trois défaites en Ligue 1 cette saison, le champion de France se trouve clairement menacé par ses poursuivants. En Ligue des champions, le succès des Parisiens à Manchester mercredi (3-1) a clairement offert une bouffée d'oxygène à tout un club. Conscient d'évoluer dans un climat anxiogène, Thomas Tuchel aurait amorcé un virage à 180 degrés pour son avenir. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, ce dernier espérait encore il y a quelques mois prolonger l'aventure à Paris. Mais les doutes émis par sa direction, et les stigmatisations perpétuelles des médias ces dernières semaines ont achevé de convaincre le principal protagoniste que son avenir se situait loin de la capitale.

Thomas Tuchel veut claquer la porte du PSG

Car le coach allemand prend ce traitement de faveur comme une marque de défiance après son parcours exceptionnel la saison dernière. Selon les informations du Parisien, une prolongation au PSG ne constituerait plus une alternative pour l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Et même si le président Nasser Al-Khelaïfi lui offrait un nouveau bail sur un plateau. Une position ferme qui s'expliquerait également par la cote de popularité de Thomas Tuchel sur le marché.

En effet, plusieurs clubs européens seraient déjà entrés en contacts avec l'entourage du technicien. Parmi eux, Manchester United. Et la victoire parisienne marquée par des choix tactiques gagnants de Tuchel n'ont fait que renforcer la réputation de l'intéressé en Angleterre. On le sait, Leonardo apprécie grandement un certain Massimiliano Allegri. Le directeur sportif parisien rêve d'introniser Allegri sur le banc du PSG un jour. Le dénouement du feuilleton Thomas Tuchel pourrait accélérer le processus...