Barça : le joli message de remerciements de Memphis Depay à l'OL

Actuellement en plein Euro 2020 avec les Pays-Bas, qui affronteront la République tchèque en huitième de finale dimanche soir (18h), Memphis Depay a cependant déjà dit adieu à l'Olympique Lyonnais. En fin de contrat, l'attaquant néerlandais s'est engagé officiellement avec le FC Barcelone samedi dernier. Et quelques jours plus tard, le joueur de 27 ans a tenu à remercier les Gones pour les années passées là-bas.

«OL, Jean-Michel Aulas, les fans, la ville, les personnes qui travaillent pour le club en coulisses : merci pour ces quatre années et demie extraordinaires. Nous avons partagé de beaux moments ensemble et je ne les oublierai jamais. Merci beaucoup d'avoir toujours su apprécier qui je suis !», a écrit le nouveau joueur du Barça, le tout accompagné d'une vidéo de ses exploit sous le maillot rhodanien.

