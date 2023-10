Fabio Grosso rassure sur l’OL sur le maintien

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais est toujours à la recherche d’une première victoire cette saison. Après sept journées disputées, les Gones se retrouvent sans le moindre succès et pire encore, ils restent les seuls à ne pas avoir mené au score parmi les équipes des cinq grands championnats. Ce week-end, ils sont alors dans l’obligation de l’emporter contre un FC Lorient en difficulté, au Groupama Stadium dimanche (15 heures). Malgré cette situation, Fabio Grosso, le manager rhodanien, a tenu à assurer que l’OL ne jouerait pas le maintien.

«Je suis concentré sur ce match, pour faire au mieux et au maximum. Le reste, je vous le laisse, je ne suis pas concentré sur le classement, ça viendra ensuite (…) Il y a encore 93 points en jeu, il y a encore beaucoup. On veut changer la dynamique, le droit et l’envie de le faire. On va essayer de le montrer à la maison. Je n’ai pas changé la méthode, je pense savoir d’où partir pour arriver là où on veut être. Le temps donne toujours raison au mérite. Je suis sûr que le temps nous donnera raison», a-t-il expliqué devant la presse.