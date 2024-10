L’ASSE en quête d’un nouveau coach

Nommé le 12 décembre 2023, Olivier Dall’Oglio est parvenu à faire monter l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 après une folle deuxième partie de saison avec en point d’orgue un barrage remporté de haute volée face au FC Metz. Mais le basculement en Ligue 1 n’est pas un long fleuve tranquille pour les Verts qui sont à la peine depuis le début de saison. La faute à un recrutement qui ne donne pas pour le moment sa pleine mesure et à des contre-performances remarquées comme cette déculottée subie à Nice face au club azuréen 8-0.

Actuel avant-dernier de Ligue 1 avec 4 points en 6 matches avec une différence de buts de -14, l’ASSE reste sur un bon nul face au FC Nantes (2-2) et a montré quelques signes positifs. Décevant malgré tout pour l’actionnaire unique du club forézien Kilmer Sports et son président Ivan Gazidis. Selon nos informations, les Verts sondent le marché depuis plusieurs semaines (bien avant la gifle 8-0 reçue à Nice) en quête d’un nouveau coach susceptible de succéder à Dall’Oglio et capable d’insuffler un nouvel élan à cette équipe. Nul doute que tout autre résultat qu’une victoire à Geoffroy Guichard face à l’AJ Auxerre un autre candidat au maintien ce samedi, pourrait être fatal au technicien de 60 ans…