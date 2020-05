Portugal : Bernardo Silva impressionné par la compétitivité de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo en veut plus, toujours plus. À 35 ans, le joueur de la Juventus a toujours l'envie de gagner des titres bien que son palmarès soit déjà bien garni (30 titres). Tous les joueurs qui le côtoient en club ou en sélection peuvent en témoigner à l'image de Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City est admiratif de l'esprit de compétition de son compatriote, auteur de 99 buts en 164 sélections avec le Portugal.

« Je pense que ce qui le rend si génial, c'est sa mentalité. Il a 35 ans et cela fait plus de 15 ans qu'il joue au plus haut niveau et il n'est pas fatigué. Il en veut toujours plus. Il veut gagner plus de Ligues des champions, il veut gagner plus de titres avec le Portugal, il veut gagner plus de championnats, plus de trophées individuels, il veut plus de buts », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Goal. Et Cristiano Ronaldo ne prévoit pas d'arrêter sa carrière pour le moment ...