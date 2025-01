Samir Nasri justifie le désintérêt du public pour le football

Dans un long entretien accordé à L’Equipe, Samir Nasri, consultant pour Canal + depuis 2021, a évoqué l’évolution du football et le désintérêt du public au cours des dernières années. Pour l’ancien joueur de l’équipe de France, cette prise de distance est explicable.

«Il y a trop de compétitions et certaines sont bateaux, comme la Ligue des nations. Tout le monde essaye de jouer de la même manière, à la Pep Guardiola. La nouvelle génération visionne des extraits et des résumés. Plus grand monde ne regarde une rencontre en entier», a ainsi avoué le Français de 37 ans.