Ligue des Nations : la liste de l'Angleterre pour affronter la Belgique et l'Islande

La trêve internationale fait son retour la semaine prochaine. Pour l’occasion, le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre vient de dévoiler sur son site sa liste comportant les 29 joueurs retenus pour les matches du mois de novembre contre la République d’Irlande, la Belgique, et l’Islande. L’équipe de Garry Southgate se rendra à St.George’s Park pour y affronter les Irlandais en match amical le jeudi 12 novembre. Un match de préparation avant de penser au match de Ligue des Nations contre la Belgique, le dimanche 15 novembre.

Enfin, les Three Lions concluront leur année 2020 avec la réception de l’Islande le mercredi 18 novembre. Parmi les joueurs retenus, Phil Foden fait son grand retour après avoir été écarté du groupe pour un écart de conduite. Danny Ings est lui absent en raison d’une blessure. Tammy Abraham, Marcus Rashford, Dominic Calvert-Lewin, Harry Kane, ou encore Jadon Sancho sont bien évidemment présents.

Here it is… your #ThreeLions squad for our November internationals! 📝