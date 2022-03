PSG : la presse brésilienne cartonne Neymar après l'humiliation de Madrid

La suite après cette publicité

Entre Neymar et le Brésil, c'est un peu le «je t'aime, moi non plus» chanté par le duo Gainsbourg-Bardot. Capable de réciter les plus belles partitions sur le rectangle vert et d'illuminer ainsi tout un peuple, l'enfant de Mogi das Cruzes peut, malheureusement, également se distinguer par quelques fausses notes. Et ces dernières semaines, force est de constater que l'harmonie naturelle présente dans les pieds de la star parisienne revêt plutôt des allures de mauvais tube. Peu influant, pour ne pas dire inexistant en seconde période, lors de la cinglante défaite subie, mercredi soir, au Santiago-Bernabéu (1-3), l'attaquant international de la Seleção (116 sélections, 70 buts) n'est clairement plus la tête d'affiche d'un club parisien au bord de l'implosion. De quoi s'attirer, encore une fois, les critiques les plus stridentes au pays de Pelé et autre Senna.

Un rendement en chute libre !

Inquiets du rendement que l'Auriverde sera capable d'afficher, après un tel coup d'arrêt, lors du prochain Mondial prévu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain, plusieurs journalistes n'ont alors pas hésité à largement tancer l'actuel numéro 10 du PSG. «Neymar, à 30 ans, n'est pas ce qu'on attendait de lui quand il en avait 20. Il n'est pas le meilleur du monde. Il n'est plus décisif. Et Tite a misé tous ses jetons sur lui. Il n'y a pas de plan B», s'inquiétait notamment le journaliste Menon dans des propos relayés sur UOL Esporte. Une analyse tranchée mais difficilement contestable au regard des dernières sorties du Brésilien. Auteur de quatre petites réalisations sous le maillot brésilien (Copa América et éliminatoires à la Coupe du monde confondus), Neymar (30 ans) se montre par ailleurs bien moins décisif avec le club de la capitale française.

Symbole de ce rendement déficient, «Ney» a ainsi quitté prématurément la Ligue des Champions sans avoir marqué un seul but avec le PSG. Une première pour celui qui en avait, au minimum, inscrit trois lors de chacune des huit éditions précédentes et qui devra donc, pour cette année, se contenter de deux maigres offrandes adressées dans la double confrontation face au Real. Régulièrement gêné par les blessures, souvent décevant dans le collectif parisien et ne pouvant se targuer que de quatre buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, l'ancien monstre du Barça n'effraie plus. Et depuis le fiasco de Madrid, la chronique, il la défraie. Avec respect pour certains : «Neymar a fait une bonne première période contre le Real, il s’est parfaitement mis au service de Mbappé. En deuxième mi-temps, il a plongé. (...) Neymar est revenu de blessure après 78 jours à l’infirmerie. Il peut mieux jouer lors du Mondial. Mais attention ! Les Qatariens misent sur Neymar depuis cinq ans. Neymar n’a plus que huit mois pour parier sur le Qatar», relevait ainsi Paulo Vinicius Coelho dans «A Folha de São Paulo».

Un statut questionné !

Avec moins de tact pour d'autres : «je ne pense pas que ce soit une question de récupération (Neymar est de retour à la compétition depuis trois semaines après une absence de deux mois et demi suite à une blessure, ndlr), il est déjà dans une carrière en chute libre à 30 ans et, honnêtement, je ne sais pas s'il sera capable de jouer le football qu'il a montré il y a des années. C'est une situation très compliquée», alertait Mauro Cezar, également présent sur UOL Esporte, avant même d'appeler Tite à ne plus centrer son projet autour de Neymar. «Je pense que Tite pourrait ne pas le traiter comme il le fait, avec tout ce qui tourne autour de lui, parce que c'est exactement comme ça que les choses se passent à Paris. Tout tourne autour de Neymar et c'est mauvais. Tite pourrait constituer une équipe qui privilégie Vinícius Júnior mais il continuera à composer une équipe qui joue pour Neymar».

Une chose est sûre, la star parisienne, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025, figure bien une nouvelle fois dans les petits papiers du sélectionneur brésilien, et ce malgré des performances souvent pâles ces dernières semaines. Un statut, pour l'heure, incontesté qui amène malgré tout Mauro Cezar à pointer les risques d'un joueur jamais questionné : «le PSG doit comprendre que ça ne sert à rien de réunir de grands noms, mais doit penser à la formation de l'équipe. Sur ce match, Messi et Neymar ont été très mauvais, ils ont omis de jouer de manière absurde précisément à un moment donné où l'adversaire a haussé son niveau. Actuellement, Neymar est parfois surestimé, mais en raison de son potentiel, une grande attente a été créée car il joue beaucoup». Pointé pour ses régulières absences défensives, pour une hygiène de vie parfois douteuse, le «Ney» agace et certains acteurs des médias brésiliens n'hésitent même plus à le dénigrer ouvertement.

«C’est un joueur caché qui a sauté contre le Real, un pop corn. Il ne joue pas, n’a rien fait au Mondial 2018. Il veut juste savoir ce qui se passe sur Netflix. Il a déjà 30 ans ! C’est pour ça que le football brésilien ne peut pas aller de l’avant. (...) En 2016, tu (Neymar, ndlr) as remporté une médaille d'or (aux JO de Rio). J'ai gagné une médaille d'argent. Je suis une idole des Corinthians et tu ne le seras jamais», assenait récemment, en ce sens, l’ancien international brésilien Neto (55 ans), vice-champion olympique en 1988, sur la chaîne Youtube Os Donos Da Bola. Des mots durs, sans équivoque, résumant le tollé provoqué, au Brésil, des récentes indignes performances de l'ex-Blaugrana. Déjà vivement critiqué par ses compatriotes en décembre dernier pour avoir organisé une grande fête de fin d'année avec plusieurs centaines d'invités alors que le monde entier était secoué par la pandémie, Neymar a donc, semble-t-il, encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre reconquérir les cœurs de l'Amérique latine...