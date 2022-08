OM : bonne nouvelle pour Alexis Sánchez

La suite après cette publicité

Ça sent bon pour Alexis Sánchez (33 ans) à l'Olympique de Marseille. Comme nous vous le relations un peu plus tôt ce lundi, le club de la cité phocéenne a d'ores et déjà trouvé un terrain d'entente avec l'expérimenté international chilien (146 sélections, 48 buts). Il ne manquait plus qu'à l'ancien joueur d'Arsenal, du Barça ou encore de Manchester United de se mettre d'accord avec la direction de l'Inter Milan pour le libérer de sa dernière année de contrat.

C'est désormais chose faite, à en croire les dernières informations de la presse italienne à ce sujet, comme Sky Sport Italia. Le média transalpin assure qu'Alexis Sánchez n'est désormais plus un Nerazzurro, puisqu'il a résilié son bail avec la formation lombarde. L'histoire entamée il y a trois ans touche donc à sa fin pour le Chilien, qui, après avoir récupéré une indemnité de 4,5 M€ dans sa poche, devrait maintenant, sauf catastrophe, rebondir à l'OM.