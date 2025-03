Les Parisiens envoient un message à Liverpool

C’était le dernier test avant le match de la saison pour le PSG. Après avoir roulé sur ses récents adversaires (7-0 face à Brest, 3-2 contre l’OL, 7-0 contre le Stade Briochin), la formation de Luis Enrique devait confirmer face au LOSC, un adversaire taille Ligue des champions et qualifié pour les 8es de finale (face au Borussia Dortmund). Et elle a même fait mieux que ça. Dans la continuité de ses derniers matches, l’équipe parisienne a complètement terrassé son adversaire du soir marquant 4 buts en première période. En seconde période, le PSG s’est ainsi permis de gérer tranquillement avec évidemment Liverpool en tête. Car ce soir, le PSG a fait le plein de confiance avant d’affronter le leader de Premier League.

Après la rencontre, cette double confrontation face aux Reds était sur toutes les bouches. Et il fallait faire le plein de confiance avant de jouer ce gros match, montrer que le PSG a les armes pour terrasser une des meilleures équipes d’Europe. C’est chose faite. «On essaye de s’améliorer à chaque fois. On veut se préparer de la meilleure façon en allant chercher la victoire. On a confiance en nous. J’ai confiance en nous. On va continuer travailler pour la victoire», a expliqué Kang-in Lee après la rencontre au micro de DAZN alors qu’Ousmane Dembélé évoquait « une préparation réussie ». « Oui, c’est la Ligue des Champions, on sait que ça va être difficile, Liverpool a fini premier en phase de Ligue, ils sont leaders de PL, donc on est confiant, eux aussi, et je pense que ça va être un très beau spectacle ».

Des joueurs en confiance

En conférence de presse, Luis Enrique qui a estimé que son équipe avait affiché son meilleur visage depuis le début de saison (sur la première période) a aussi tenu un discours assez ambitieux avant d’affronter Liverpool estimant qu’il ne voit pas le PSG inférieur à la formation anglaise. « On ne va pas changer grand-chose, aujourd’hui c’était un test, Liverpool et Lille ont des choses semblables, nous leur avons mis une pression telle qu’ils ne pouvaient plus jouer de l’arrière, ils devaient jouer long. Ce sera différent, ce sera très compliqué bien entendu, mais nous sommes dans la meilleure période de la saison. On va jouer contre la meilleure équipe d’Europe, qualifiée de manière brillante, mais ce n’est pas dans notre mentalité de spéculer, se protéger, rester défensifs, on va attaquer et on va essayer de tourner ça en notre faveur », a expliqué le coach espagnol avant d’enchaîner.

« Je connais très bien Liverpool, sans aucun doute, c’est l’équipe la plus en forme en Europe tant dans les résultats que dans le jeu. Ça aurait pu être une finale de Ligue des champions, on va essayer de faire avec nos armes. Je ne nous vois pas inférieur à Liverpool, c’est du 50-50 ». Un discours finalement similaire à celui tenu par le capitaine Marquinhos en zone mixte. Le Brésilien, buteur ce samedi soir, a estimé que la victoire face au LOSC donnait de la confiance au PSG. Mais que le travail effectué depuis le début de saison était bien plus important dans la double confrontation face aux Reds. «Si on pensait à un scénario parfait avant d’affronter Liverpool, c’est vraiment le match de ce soir. Tout le monde est en forme avec une très bonne ambiance dans le groupe (…) C’est un travail quotidien avec le staff qui nous pousse toujours à faire le maximum. On ne prépare pas ce match un jour avant, c’est depuis le début de saison. Le coach nous pousse pour y aller. On n’envoie pas un message aujourd’hui, on est en forme depuis quelques semaines déjà. On va y aller pour faire un résultat. Ce sera deux finales. On est focalisé. (…) », a-t-il ainsi confié. Liverpool est prévenu, le PSG arrive en pleine confiance et compte bien frapper fort lors de la première manche de ce choc de Ligue des champions. Et cela tombe bien, le match se jouera au Parc des Princes, à domicile.