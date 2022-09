Le onze des joueurs sans contrat

La suite après cette publicité

Quelques semaines après le début des cinq grands championnats européens, le mercato estival a fermé ses portes jeudi soir (23h heure française) mais plusieurs éléments sont encore à la recherche d'un nouveau défi : les joueurs sans contrat. Qu'ils aient été au terme de leurs baux respectifs avec leurs anciennes équipes ou après une rupture de contrat, ces joueurs libres comme l'air peuvent encore rendre des services sur le rectangle vert. Au lendemain de la clôture de la fenêtre des transferts, nous vous présentons un onze type avec le meilleur des retraités ou chômeurs avant l'heure, une mise à jour de celui proposé la semaine passée.

Une arrière-garde de prestige

Au poste de gardien, étant donné que Luca Zidane a rebondi du côté d'Eibar, l'Allemand Loris Karius défendra les buts de cette équipe. À 29 ans, le portier d'1m91 n'a pas été prolongé cet été par Liverpool. Après une saison 2021/2022 totalement blanche (0 match disputé) et 49 matches disputés sous le maillot des Reds (47 buts encaissés, 22 clean-sheets), il ne laissera à la Mersey que le souvenir d'une prestation compliquée en finale de la Ligue des champions 2018, perdue face au Real Madrid à Kiev (3-1). À 29 ans, le natif de Biberach an der Riß peut encore relancer sa carrière, pourquoi pas du côté de l'Allemagne. Dans cet effectif, on peut également ajouter l'ancien Angevin Danijel Petkovic ou encore le mur égyptien Gabaski, l'un des héros du parcours des Pharaons à la dernière Coupe d'Afrique des Nations.

Concernant la défense centrale, nous pouvons aligner Dan-Axel Zagadou, pas conservé par le Borussia Dortmund, mais dans le viseur de l'OGC Nice et de club italiens ces dernières semaines, aux côtés de l'ancien Lyonnais Jason Denayer. Le Belge était convoité dernièrement par le Stade Rennais, Besiktas ou encore des clubs saoudiens. Sur les couloirs, l'ex-Parisien Serge Aurier occupe logiquement le flanc droit, malgré des touches avec Montpellier, Nantes ou encore Nottingham Forest. À gauche, on retrouve toujours la légende brésilienne Marcelo, qui a quitté le Real Madrid à l'issue de son contrat en juillet, toujours dans le viseur de plusieurs formations du Vieux Continent (Nice, le Bayer 04 et un club italien). Sur le banc, l'ancien de Nantes et de Lille Edgar Ié vient renforcer la potentielle charnière centrale, tout comme les ex-Stéphanois Timothée Kolodziejczak, Eliaquim Mangala. Rajoutons à cela le champion du monde 2018 Djibril Sidibé et le Colombien Santiago Arias d'un côté (le droit), l'international algérien Faouzi Ghoulam et l'Anglais Danny Rose de l'autre.

Un milieu de terrain plein de technique

Passons maintenant à l'entrejeu, et là aussi, il reste encore des joueurs de prestige. Dans ce milieu à 3, nous avons décidé d'aligner deux anciens de Ligue 1, dont un international marocain qui n'a joué que 2 petites minutes en Ligue 1 sous le maillot du RC Lens : Adel Taarabt. Après avoir résilié son contrat avec Benfica, l'ancien de QPR accompagne le Portugais Xeka - qui a quitté le LOSC après six saisons - et un milieu à vocation plus offensif, l'Espagnol Juan Mata (ex-Manchester United). À leurs côtés, prêts à leur faire de la concurrence, on retrouve des milieux très peu embêtés, balle au pied : des exs du championnat de France - Hatem Ben Arfa et Ryad Boudebouz - et de la Premier League - Ross Barkley et Fabian Delph.

Enfin, sur le front de l'attaque, on commence par l'international de la Roja Diego Costa, double champion d'Angleterre avec Chelsea, qui occupe la pointe du secteur offensif, toujours sans le moindre club après des rumeurs l'envoyant un peu partout en Europe (Espagne, France...) et même en Inde ! À sa droite, un vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en la personne de Sofiane Feghouli, pas conservé par Galatasaray après 5 saisons avec les Lions. Sur l'autre couloir, l'ancien Messin Opa Nguette peut encore rendre quelques services, lui qui a déjà inscrit 15 buts et 9 passes décisives en plus de 140 matches de Ligue 1. On termine cette équipe type des joueurs-chômeurs par les autres possibilités en attaque, et pas des moindres avec plusieurs joueurs issus de la Serie A (Josip Ilicic, Diego Perotti, Simone Zaza...) ou encore des anciens internationaux (Nolito, Ricardo Quarsema...).