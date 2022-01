Le Sporting augmente son offre pour Islam Slimani

À quelques heures de la fin de ce mercato hivernal, les choses s'accélèrent du côté de l'Olympique Lyonnais. Après avoir officialisé les arrivées de Romain Faivre et Tanguy Ndombélé, l'OL devrait rapidement devoir statuer sur une nouvelle offre pour Islam Slimani (33 ans). En effet, selon nos informations, le Sporting est prêt à augmenter son offre pour obtenir le retour du buteur international algérien.

Dans cette optique, les Lions proposent un contrat d'une saison et demie (plus une année en option). À noter par ailleurs que si l'ancien joueur de Leicester City part d'ici minuit, il résiliera auparavant son contrat avec le club rhodanien pour partir librement. Toujours selon nos informations, le joueur a désormais une deadline et doit ainsi donner sa réponse à 19 heures au plus tard.