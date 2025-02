Liverpool vise une pépite du Real Betis

Leader de Premier League, Liverpool prépare déjà l’avenir. Peu actif cet hiver sur le mercato, le club anglais a décidé de préparer l’été prochain en portant son regard du côté de l’Espagne. En effet, selon la chaîne PTV Sevilla, les Reds ont envoyé un émissaire dimanche dernier lors du match des Andalous contre l’Athletic Club.

Le joueur ciblé par Liverpool n’est autre que la révélation Jesús Rodríguez (19 ans) qui s’affirme cette saison. L’ailier gauche compte déjà 12 apparitions en équipe première pour 1 but et 1 passe décisive et commence à faire son trou avec les Verdiblancos.