Mercato PSG : Pochettino pense que Mbappé n'a pas encore choisi

Interrogé par la chaîne de télévision espagnole TVE à quelques jours de la réception du Real Madrid en 8e de finale aller de Ligue des Champions, l'entraîneur du Paris SG Mauricio Pochettino a évoqué l'avenir de Kylian Mbappé (23 ans), convaincu que son attaquant, en fin de contrat en juin 2022, n'a pas encore pris sa décision pour son avenir.

«Ce sont des choses du football. Quand tu joues au meilleur niveau, tu joues contre les meilleurs et le PSG est tombé sur le Real Madrid. Mais avec de l'aide et sa maturité, Kylian gère ça naturellement, comme n'importe quel grand match. Il a déclaré qu'il prendrait bientôt une décision. Je ne fais pas partie de l'entourage qui sait ce qu'il va faire et je crois également qu'il est très honnête lorsqu'il dit qu'il n'a pas pris sa décision. Je le crois», a-t-il lancé. Suspens total.

