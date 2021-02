Droits TV : la première réaction de Jean-Michel Aulas

Journée capitale ce lundi pour l'avenir du football professionnel français. C'est en effet jour d'ouverture des enveloppes suite à l'appel d'offres réalisé par la Ligue de football professionnel, qui doit parer au désistement de Mediapro. Comme nous l'avons appris quelques heures plus tôt, Canal Plus comme BeIN Sports n'y ont pas participé, Canal Plus contestant de son côté la légalité de cette manœuvre.

Arrivé sur place pour étudier les différentes offres reçues (qui seraient au nombre de 4, dont 1 étrangère), le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a assuré qu'il n'était « pas surpris » par l'absence de Canal et BeIN. « Mais si on est ici c’est que l’on s’attend à plein de bonnes choses », a-t-il déclaré, plein d'optimisme, au micro de France Info.