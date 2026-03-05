TFC : ça commence à s’agiter pour Aymen Sadi

C’est ce qu’on appelle un retour en force. Recruté durant l’automne par le Toulouse FC au terme d’une longue mise à l’essai, Aymen Sadi avait vu son élan coupé net par une vilaine blessure à la cheville. Mais depuis quelques semaines, l’ancien espoir du SCO d’Angers a retrouvé les terrains et son meilleur niveau. Vice-champion du monde U17 avec l’Équipe de France, le jeune talent s’est particulièrement illustré récemment. Déjà très en vue lors du match nul face au Paris FC (2-2), il a livré une prestation majuscule lundi dernier face à l’Olympique Lyonnais (victoire 3-1 du TFC) dans le cadre du Challenge Espoirs (nldr: un championnat regroupant 16 centres de formation professionnel).

La suite après cette publicité

Latéral droit de formation, c’est au poste d’ailier gauche qu’il a martyrisé la défense rhodanienne, prouvant une polyvalence intéressante et peu commune. Selon nos informations, ce retour en grâce n’est pas passé inaperçu. Plusieurs clubs néerlandais et allemands suivent avec une grande attention l’évolution de ses performances. Pour rappel, sa cote outre-Rhin est réelle puisqu’il avait déjà effectué un essai remarqué au Borussia Dortmund l’été dernier. La balle est désormais dans le camp du TFC d’autant qu’il est actuellement seulement sous contrat stagiaire pro.