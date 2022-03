ASSE : Bernard Caïazzo a totalement disparu

Selon le journal L’Équipe de ce samedi, le président du conseil de surveillance et copropriétaire de l'AS Saint-Etienne Bernard Caïazzo fête ce samedi ses deux ans absence à Saint-Etienne. Le dirigeant stéphanois n’a plus été présent au club depuis la demi-finale de Coupe de France face à Rennes en mars 2020, il aurait d’ailleurs perdu son influence au sein de l’état-major des Verts, actuellement 19e de Ligue 1.

L’homme de 68 ans, qui vit maintenant à Dubaï, souhaiterait « s’éviter tout facteur de stress » selon le quotidien sportif, ce qui expliquerait sa mise en retrait. Il ne serait plus le bienvenu à Saint-Etienne, où il ne s’entend plus avec l’autre copropriétaire du club Roland Romeyer. Il est également dans le viseur des ultras stéphanois, qui lui reprochent sa longue absence. De plus, la mise en place de la nouvelle organisation de l'ASSE en décembre dernier l’éloigne encore un peu plus du club. « Cette organisation donne entièrement satisfaction et ma présence n’est pas utile », constatait d’ailleurs Bernard Caïazzo qui ne s’affiche plus avec la direction stéphanoise.