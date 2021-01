Coupe de France : le programme TV des 1/32e de finale

Avec la crise sanitaire, la Coupe de France a longtemps été menacée avant d’être finalement maintenue dans un format inédit. Dans cette édition 2020-2021, il y a deux voies : celle des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 et celles de clubs amateurs. Eurosport, principal diffuseur de la compétition, a dévoilé, ce mardi, le programme TV des 1/32e de finale.

Le mardi 9 février, trois affiches seront à suivre sur Eurosport. Dans un duplex à 18h30, Reims recevra Valenciennes et Lorient accueillera le Paris FC. À 21h, l'Olympique Lyonnais sera opposé à Ajaccio. Suite de ces 1/32e de finale le lendemain avec l’entrée en lice de nombreux clubs de Ligue 1. À 14h45, cinq affiches en multiplex : Auxerre-Marseille, Nantes-Lens, Strasbourg-Montpellier, Grenoble-Monaco et le derby de la Garonne, Bordeaux-Toulouse notamment. Enfin la journée se clôturera à 21h05 avec le match entre Caen et le PSG. Pour conclure ce tour pour les clubs pro, le jeudi 11 février, deux matches. À 18h45, Sochaux accueillera St Etienne, puis à 21h, Angers recevra Rennes.