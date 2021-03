Barça : la première recrue surprise de l'ère Joan Laporta

La suite après cette publicité

A 58 ans, Joan Laporta a de nouveau été élu président du FC Barcelone. 11 ans après la fin de ses deux premiers mandats (2003-2010), l'avocat redevient l'homme fort des Blaugranas. Il a du pain sur la planche, tant le club catalan est en difficultés sportives et économiques. Certes, les Culés reviennent forts en Liga mais ont été éliminés dès les 8es de finale de la Ligue des Champions, et les comptes sont plus que jamais dans le rouge.

On peut dire que le nouveau président du Barça n'a pas traîné pour se mettre au travail. Il a déjà dû essuyer une première crise inattendue avec le départ de celui qui devait être son vice-président économique, Jaume Giró. Des désaccords importants opposaient les deux hommes pour remettre les comptes du club à l'équilibre. Outre cette contrariété, Laporta est en passe d'agir au niveau de l'effectif et devrait enregistrer un premier renfort dans les prochains jours.

Un transfert estimé entre 6 et 8 M€

Selon les informations du média autrichien, le Kronen Zeitung, que nous en sommes en mesure de confirmer, le jeune Yusuf Demir va rejoindre le Barça la saison prochaine. Un accord compris entre 6 et 8 M€ est tout proche entre le club espagnol et le Rapid Vienne, actuel 2e de Tipico Bundesliga. Le milieu offensif deviendrait alors le joueur le plus cher de l'histoire du club autrichien avec Maximilian Wöber, transféré à l'Ajax contre 8 M€ en 2017.

Après sa découverte du monde professionnel la saison passée, le gaucher commence à accumuler du temps de jeu (5 titularisations pour 24 apparitions toutes compétitions confondues) et ses performances deviennent plus consistantes (6 buts, 2 passes décisives). Cet hiver déjà, celui qui est sous contrat jusqu'en 2022 avait tapé dans l'œil de quelques grosses écuries comme Chelsea, Manchester City, le Bayern Munich et le BvB.