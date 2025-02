Real Madrid - Manchester City : les compositions probables

Pep Guardiola est face à l’un des plus grands défis de sa carrière. Alors que Manchester City est virtuellement éliminé après sa défaite 3 à 2 la semaine dernière à l’Etihad Stadium, le technicien espagnol rêve de faire un sacré coup en envoyant au tapis le tenant du titre, le Real Madrid. Mais il le sait, cette mission sera tout sauf facile. «La chance pour nous de gagner au Bernabeu, et tout le monde le sait, serait… Je ne sais pas si cela atteint 1 % ou combien, mais c’est minime», a-t-il d’ailleurs avoué samedi en conférence de presse, un brin pessimiste. Mais c’est mal le connaître. Guardiola, qui a admis qu’il a exagéré, est capable de tout avec ses joueurs. Et ça, Carlo Ancelotti le sait très bien.

Mardi, à la veille du choc, le Mister a répondu à son homologue mancunien. «Les 1% ? Il ne le pense pas vraiment, mais je lui demanderai avant le match de demain (mercredi, ndlr). Nous ne pensons pas avoir 99%, nous avons un petit avantage et nous devons en profiter. Nous devons faire le même match qu’à l’aller car cela s’est bien passé.» Pour finir le boulot, "Carletto" s’appuiera sur un groupe presque au complet puisque Dani Carvajal et Eder Militão, qui sont des blessés longue durée, manquent à l’appel. Mais il modifiera légèrement son onze par rapport à la manche aller puisqu’un certain Antonio Rüdiger est de retour dans le groupe, lui qui était blessé et forfait lors du match en Angleterre.

Ancelotti vs Guardiola, acte II

Ainsi, Ancelotti devrait opter pour un 4-3-3 avec l’incontournable Thibaut Courtois dans les cages. Devant lui, on retrouvera une ligne de quatre composée, de gauche à droite, de Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Raul Asencio et Fede Valverde, repositionné en tant que latéral droit. Dans l’entrejeu, le Mister a l’embarras du choix mais il devrait opter pour Dani Ceballos, Aurélien Tchouameni et Jude Bellingham. Enfin, pas de surprise en attaque puisque les Brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo épauleront Kylian Mbappé, aligné en pointe. Buteur lors du match aller, le capitaine des Bleus espère récidiver ce soir devant son public. Mais Pep Guardiola et Manchester City ne comptent pas lui faciliter la vie. Pour cette rencontre cinq étoiles, le technicien espagnol, plutôt imprévisible, devra faire sans Manuel Akanji, qui a rejoint l’infirmerie.

Dans les cages, les débats étaient ouverts entre Ederson, qui n’a pas brillé à l’aller, et Stefan Ortega. Et c’est bien Ederson que Guardiola devrait titulariser ce soir dans un 4-3-3. Devant lui, on retrouvera la défense composée de Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, et Matheus Nunes. Mais certains médias indiquent que Nathan Aké ou John Stones pourraient débuter à la place de l’ancien du RC Lens. Pour remporter la bataille du milieu, Kevin De Bruyne, Matéo Kovacic et Nico Gonzalez seront de la partie. Enfin, Jérémy Doku, Savinho et Erling Haaland, auteur d’un doublé il y a une semaine, seront chargés de mener l’attaque. Une affiche qui promet pour une place en 1/8e de finale.