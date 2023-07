Al-Hilal veut poser un pactole pour Youssef En-Nesyri

La suite après cette publicité

C’est désormais une information connue de tous : l’Arabie saoudite a décidé d’être très active sur le marché des transferts. Les plus grands clubs du pays multiplient les contacts et parviennent à récupérer de très grands joueurs. De Cristiano Ronaldo à Karim Benzema en passant par N’Golo Kanté, Riyad Mahrez ou encore Kalidou Koulibaly, tous ont succombé aux appels des clubs saoudiens. Et cela ne devrait pas s’arrêter là alors que Sadio Mané est tout proche de rejoindre Al-Nassr.

Mais un autre club veut aussi considérablement se renforcer cet été : Al-Hilal. Après avoir enregistré les arrivées de Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly et Malcom, le finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions asiatique veut aussi frapper fort au poste d’attaquant. Dans ce sens, plusieurs attaquants ont été contactés comme Romelu Lukaku, Alvaro Morata ou encore Aleksandar Mitrović, sans succès. Et cette fois, Al-Hilal veut tenter de récupérer un symbole du dernier parcours du Maroc à la Coupe du Monde : Youssef-En Nesyri.

45 millions pour Séville, 45 millions pour le joueur

Selon les informations du quotidien AS, Al-Hilal est prêt à lâcher une très belle somme au Séville FC pour s’offrir l’attaquant marocain de 26 ans. Le club espagnol a des soucis économiques et ne retiendra pas son joueur surtout en cas de belle offre. Et justement, le club saoudien est tout simplement prêt à débourser 45 millions d’euros pour En-Nesyri. Une très grosse somme qui ne devrait pas faire hésiter longtemps le dernier vainqueur de la Ligue Europa même si le Marocain a terminé la saison en tant que meilleur buteur du club dans toutes les compétitions.

La presse espagnole indique également qu’Al-Hilal va mettre les moyens pour convaincre le joueur de quitter l’Europe et filer en Arabie saoudite. Un salaire de 15 millions par an et un contrat de 3 ans sont notamment évoqués. Un argument de poids pour pousser le joueur à renoncer au football européen alors qu’il est également pisté en Premier League et qu’il a pour le moment refusé d. Quoi qu’il en soit, l’attaquant titulaire du Maroc, devra bientôt faire un choix concernant son avenir. Et son choix sera forcément très scruté par les supporters marocains à quelques mois de la Coupe d’Afrique.