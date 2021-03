OL : Anthony Lopes en veut à ses coéquipiers

Face à Reims ce vendredi, l’Olympique Lyonnais avait l’occasion de mettre la pression sur ses concurrents Lille et Paris dans la course au titre. Mais après un match moyen, les hommes de Rudi Garcia n’ont pas pu faire mieux que match nul (1-1). Une prestation qui a fortement agacé Anthony Lopes, le capitaine.

Après la rencontre, le gardien portugais s’en est pris à ses coéquipiers. Il a notamment dénoncé la première période très mauvais des siens en pointant du doigt toute l’équipe. « On est passés à côté de notre première période. "On a été complètement coupés en deux. Il y avait un sacré gouffre au milieu. L'apport défensif vient de tous ceux qui sont sur le terrain. Pas que des quatre, cinq ou six qui sont derrière » a-t-il expliqué.