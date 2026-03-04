OL : 5 absences et 1 retour face à Lens

Demain soir, l’Olympique Lyonnais va tenter de relever la tête après deux défaites consécutives en Ligue 1 (contre Strasbourg et l’OM). Il faudra pour cela battre le Racing Club de Lens en Coupe de France. Mais Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur toutes ses troupes, même si un retour est à noter.

«Orel Mangala fera son retour dans le groupe. Ruben Kluivert, Afonso Moreira, Pavel Sulc, Malick Fofana et Ernest Nuamah ne sont pas encore prêts. Ruben Kluivert ressent une douleur à l’ischio et je ne veux pas prendre le risque qu’il se blesse davantage.»