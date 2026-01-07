Menu Rechercher
Serie A : l’Inter profite du faux pas de Naples, la Lazio frustre la Fiorentina

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marcus Thuram, avec l'Inter Milan. @Maxppp
Parme 0-2 Inter Milan

L’Inter a parfaitement profité du surprenant match nul de Naples sur sa pelouse contre le Hellas Vérone (2-2). En déplacement du côté de Parme, les Nerazzurri ont assuré l’essentiel (2-0) pour prendre le large en tête de la Serie A. Les buts du match inscrits par Dimarco (42e) et Thuram dans le temps additionnel (90e+8) offrent 4 longueurs d’avance aux vices-champions d’Europe sur le voisin rossonero.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Inter Milan Inter Milan 42 18 +25 14 0 4 40 15
2 Logo Milan Milan 38 17 +15 11 5 1 28 13
3 Logo Naples Naples 38 18 +13 12 2 4 28 15
4 Logo Juventus Juventus 36 19 +11 10 6 3 27 16
5 Logo Rome Rome 36 19 +10 12 0 7 22 12
Dans les deux autres rencontres du soir, la Fiorentina a cru repartir de Rome avec la victoire mais c’était sans compter sur l’égalisation dans les arrêts de jeu de Pedro sur penalty. La Lazio accroche le nul 2-2 et freine la remontée au classement entamée par la Viola en fin d’année dernière. Enfin, l’Udinese est allé s’imposer sur le terrain du Torino 2-1.

Les résultats des matchs de 20h45 :

Torino 1 - 2 Udinese : Casadei (87e) ; Zaniolo (50e), Ekkelenkamp (82e)

Lazio 2 - 2 Fiorentina : Cataldi (52e), Pedro (sp 90e+5) ; Gosens (56e), Gudmundsson (sp 89e)

Parme 0 - 2 Inter : Dimarco (42e), Thuram (90e+8)

